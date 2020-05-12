Сахалинскую область закроют для приезжих с 14 мая

Владивосток, 12 мая. Власти приняли решение закрыть с 14 мая въезд для приезжих из других регионов в Сахалинскую область. Данное решение было принято в целях борьбы с распространением опасной коронавирусной инфекции.

В сообщении правительства отмечается, что губернатор региона Валерий Лимаренко принял решение закрыть Сахалинскую область для въезда по просьбе местных жителей. Теперь попасть в регион можно будет только по местной прописке либо по цифровому онлайн-пропуску, передает «Дейта».

Лимаренко пояснил, что на данный момент важнейшими вопросами остаются защита местных жителей от новых вспышек опасной инфекции, а также запуск производственного процесса в регионе.

Отмечается, что оформить пропуск для посещения Сахалинской области можно на официальном сайте губернатора или правительственном сайте Сахалинской области. Подчеркивается, что нарушение существующего предписания может грозить штрафом до 30 тысяч рублей физическим лицам и до 300 тысяч — юридическим.