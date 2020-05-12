Во Владивостоке возле Мариинского театра запретят остановку легковых машин

Владивосток, 12 мая. На Фастовской улице у Мариинского театра в столице Приморья запретят остановку легковых автомобилей.

У дома №20 на Фастовской улице запретят остановку легковушек, ранее там уже было запрещено останавливаться большегрузному транспорту.

В мэрии Владивостока уточнили, что на этом месте вскоре установят знаки «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена». Ограничения будут действовать по обеим сторонам улицы, сообщил со ссылкой на городскую администрацию портал Deita.ru.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что говорить об ослаблении или отмене введенных из-за коронавируса ограничительных мер в регионе пока рано. Глава Приморья отметил, что следует продолжить выявление нарушителей санитарно-эпидемиологических требований.