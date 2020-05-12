Еще два человека с коронавирусом умерли в Приморье

Владивосток, 12 мая. Два заболевших коронавирусом пожилых жителя Приморья скончались, несмотря на усилия врачей.

«Оба имели серьезные хронические и сопутствующие заболевания, которые серьезно осложнились двусторонней пневмонией и коронавирусной инфекцией. Болезнь в обоих случаях протекала в крайне тяжелой форме», — цитирует Минздрав Приморского края портал Deita.ru.

Всего в регионе зафиксировано 955 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели еще 27 болевших COVID-19 приморцев. Общее количество выписанных жителей региона достигло 240.

В региональном Минздраве уточнили, что многие из выздоровевших проходили лечение дома, под контролем медиков.

В начале мая замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что в Министерстве обороны РФ считают коронавирус серьезной угрозой из-за скорости распространения и массового характера заболевания.