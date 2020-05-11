Трутнев призвал защитить от коронавируса вахтовиков на Дальнем Востоке

Владивосток, 11 мая. Власти должны создать все условия, чтобы обезопасить от коронавируса дальневосточников, трудящихся в вахтовых поселках. Соответствующее поручение министрам и губернаторам дал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

На Дальнем востоке насчитывается порядка 150 тысяч человек, трудящихся вахтовым методом. Отмечается, что подобный метод практикуют около тысячи региональных предприятий. Трутнев заявил, что стойки аэропортов не должны стать источником распространения коронавирусной инфекции, передает «Дейта».

Полпред заявил, что подразделения МЧС должны быть готовы оперативно реагировать на ситуации, связанные с коронавирусом, и развернуть госпитали там, где зафиксировано заражение. Росавиации Трутнев поручил подготовить воздушные гавани на случай экстренной эвакуации людей.

Минздрав и Роспотребнадзор обязаны промониторить ситуацию с обеспечением отдаленных населенных пунктов лекарствами. По словам Трутнева, большая ответственность ложится на владельцев предприятий. Они должны держать ситуацию под контролем, чтобы избежать новых случаев коронавируса.