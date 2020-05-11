В Приморье за нарушение самоизоляции составили более 5 тысяч протоколов

Владивосток, 11 мая. Число нарушений режима самоизоляции в Приморье превысило отметку в пять тысяч. Правоохранители продолжают применять санкции в отношении нарушителей, которые не желают сидеть дома. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В Приморском крае с начала пандемии выписано уже более пяти тысяч административных протоколов за нарушение ограничительных мер. Лидирующую позицию по числу нарушителей занимает Владивосток — 1497, затем идет Находка — 426 и Уссурийск — 404, передает «Дейта».

Отмечается, что горожане не смогут избежать денежного взыскания при повторном нарушении существующих предписаний по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Такие меры были приняты для того, чтобы люди сознательнее относились к соблюдению правил безопасности.

Режим самоизоляции в Приморье продлен до 31 мая. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда нужно выйти в аптеку или за продуктами. Перемещение между населенными пунктами также запрещено, кроме экстренных случаев.

Ранее сообщалось, что в День Победы 9 Мая в Москве было составлено менее одной тысячи протоколов на нарушителей режима самоизоляции, передает «Ридус».