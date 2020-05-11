Медики выявили 51 новый случай коронавируса в Приморье

Владивосток, 11 мая. Врачи выявили коронавирус еще у 51 человека в Приморье. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что общее число случаев опасной коронавирусной инфекции в регионе достигло 907. Руководитель региона Олег Кожемяко рассказал, что суточный прирост новых случаев коронавируса составил 5%. Отмечается, что количество заболевших оказалось в два раза больше выздоровевших, передает «Дейта».

Режим самоизоляции продлен в Приморье до 31 мая включительно. Кроме того, в регионе введен масочный режим, горожане могут посещать общественные места только при наличии средств индивидуальной защиты. Также усилены меры контроля за нарушителями ограничительных мер среди владельцев авто.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние сутки скончались 56 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв опасной инфекции в столице достигло 1124, передает РИАМО.