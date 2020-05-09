Десятки региональных рейсов отменены в Приморье из-за коронавируса

Владивосток, 9 мая. Существенные изменения внесены в расписание региональных рейсов автовокзала Владивостока.

Как предупреждает Deita.ru, уехать из столицы Приморского края в субботу, 9 мая, будет проблематично. Жители Владивостока не смогут покинуть город из-за отмены десятков междугородних рейсов. Отменены автобусы в Артем, Партизанск, Славянку и другие населенные пункты региона.

Также отменены все рейсы в Находку, которая закрыта на карантин из-за сложной эпидемиологической обстановки. Въезд в город разрешается исключительно по пропускам или в случае крайней необходимости.

На всей территории Приморья действует режим обязательного ношения медицинских масок, каждый житель региона должен использовать это средство индивидуальной защиты, находясь в общественном месте.