В Приморье мужчина отправится под суд за фейковое видео о коронавирусе

Владивосток, 8 мая. Житель Приморья стал фигурантом уголовного дела из-за видеоролика о якобы зараженном коронавирусной инфекцией Уссурийском локомотиворемонтном заводе. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ по региону.

По имеющейся информации, мужчина снял видео еще в начале весны. Автор заявил, что ролик предназначался для демонстрации в узком кругу друзей и не должен был стать общественным достоянием. Изначально правоохранители инкриминировали мужчине административное нарушение, однако позже выяснилось, что речь идет об уголовном деле, передает «Дейта».

Мужчина подозревается в клевете о том, что лицо инфицировано коронавирусом и несет опасность для окружающих.

«13 марта 2020 года местный житель, работающий на заводе в городе Уссурийске, разместил в сети Интернет видео с недостоверной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией на одном из предприятий города», – говорится в сообщении.

Правоохранители собрали все необходимые материалы и направили дело для рассмотрения в суд.