Молодой человек убил девушку и утопил ее останки в реке в Приморье

Владивосток, 8 мая. 25-летний молодой человек убил девушку из-за неразделенных чувств в Приморье. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, убийство произошло осенью прошлого года. Житель Кировского района решил проявить знаки внимания к девушке, однако дама не разделила его чувств и проигнорировала молодого человека. Кавалер не смог простить ей отказа и решил отомстить, передает «Дейта».

Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения выманил девушку в безлюдное место и убил ее. Труп девушки он сбросил с моста в реку Уссури. Правоохранители задержали убийцу. В данный момент следствие готовится передать материалы дела в Приморский суд.

Ранее сообщалось, что мужчина признался в убийстве девушки десятилетней давности в подмосковном Протвине. Криминалисты обнаружили в указанном мужчиной месте костные останки человека, передает РИАМО.