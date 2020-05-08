Энергетики отреставрировали памятник воинам в поселке Краскино в Приморье

Владивосток, 8 мая. Сотрудники филиала ДРСК «Приморские электрические сети» (входит в Группу РусГидро) отреставрировали памятник погибшим в августе 1945 года в ходе Маньчжурской наступательной операции воинам в поселке Краскино Хасанского района.

Обелиск установлен около братской могилы, в которой покоятся 248 солдат и офицеров, скончавшихся от ранений в 314-м военном госпитале.

Приморские электрические сети в преддверии Дня Победы обратились с инициативой о восстановлении обелиска в администрацию Краскинского городского поселения. Энергетики заменили верхнее штукатурное покрытие и покрасили памятник, провели благоустройство прилегающей территории и обновили памятные плиты с именами захороненных бойцов, сообщает портал Deita.ru.

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