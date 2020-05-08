Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Приморском крае

Владивосток, 8 мая. В Приморье придет небольшое похолодание, погода начнет меняться уже сегодня утром.

С утра 8 мая Приморский край окажется в теплом секторе идущего из Хабаровского края циклона. В континентальных районах региона будет до 25 градусов, но на побережье немного похолодает. Тут ожидается от 10 до 17 градусов тепла.

Во Владивостоке утром возможен туман, утром будет от 5 до 8 градусов, днем воздух прогреется от 13 до 16 градусов, сообщает портал Deita.ru.

Циклон вплотную подойдет к Приморью ближе к 9 мая. По всей территории края пройдут дожди, однако серьезного похолодания не ожидается.

Ранее власти региона сообщили, что из-за распространения коронавируса ограничен въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье. Темпы прироста инфицированных в портовом городе почти в два раза превышают среднекраевые, составляя более 16%, отметило региональное руководство.