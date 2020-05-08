Ряд домов останется без горячей воды во Владивостоке

Владивосток, 8 мая. Жители нескольких домов столицы Приморского края временно останутся без горячей воды в ближайшие дни.

Горячее водоснабжение временно отключат 8 и 9 мая в домах 4, 6, 8, 135, 137, 139 и 141 на улице Нейбута, домах 67 и 68 на улице Фадеева и доме 1б по Брестскому переулку, сообщает со ссылкой на «Приморскую генерацию» АО «ДГК» портал Deita.ru.

Отключения связаны с проведением в рамках подготовки к гидравлическим испытаниям неотложных работ на оборудовании Владивостокской ТЭЦ-2.

Ранее стало известно, что более 60 автобусов не выйдут на внутрирегиональные рейсы из Владивостока во вторник.