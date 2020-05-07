В Приморье скончались еще два пациента с коронавирусом

Владивосток, 7 мая. Коронавирусная инфекция унесла жизни еще двух человек в Приморье. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что скончались двое пожилых мужчин в возрасте 86 и 90 лет. С начала пандемии жертвами опасной инфекции в регионе стали 10 человек.

Специалисты установили, что причиной смерти в обоих случаях послужили в том числе хронические заболевания, имевшиеся у пациентов, передает «Дейта».

С начала пандемии в Приморье официально выявлены 727 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией, в том числе 43 случая за минувшие сутки.

Всего за прошедшие сутки в России выявили 11231 новый случай опасной коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что почти 49% инфицированных не имели никаких клинических проявлений болезни. 84 пациента скончались, 2476 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.