В Приморье за сутки выявлено 88 случаев COVID-19

Владивосток, 5 мая. Оперативный штаб Приморского края по борьбе с коронавирусом сообщил, что в регионе за минувшие сутки выявлено 88 случаев COVID-19.

Как пишет Deita.ru, всего в регионе подтверждено 645 случаев коронавируса нового типа, от осложнений скончались четыре человека, 99 пациентов выздоровели.

540 человек продолжают лечиться, состояние 53 из них оценивается как тяжелое. По словам медиков, основной причиной заражения на сегодняшний день являются контакты с бессимптомными носителями коронавируса. Случаи заболевания выявлены в 18 населенных пунктах региона.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России могут быть привлечены к борьбе с распространением коронавируса. Минобороны РФ готовит соответствующие предложения, которые будут донесены до главы государства.