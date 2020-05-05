Более 60 автобусных рейсов отменено во Владивостоке из-за коронавируса

Владивосток, 5 мая. Более 60 автобусов не выйдут на внутрирегиональные рейсы из Владивостока во вторник.

Как пишет Deita.ru, во вторник, пятого мая, во Владивостоке отменен 61 рейс. Изменения в расписание движения автобусов внутри региона внесены в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, а также низкой востребованностью ряда направлений.

Так, отменены рейсы в Находку, Дальнегорск, Уссурийск, Артем и другие населенные пункты Приморского края. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте «Примвокзала».

Ранее «Известия» сообщили, что вывозной рейс доставил россиян из Вьетнама во Владивосток.