Еще 33 жителя Приморья вылечились от COVID-19

Владивосток, 4 мая. Еще 33 жителя Приморского края успешно прошли курс лечения от коронавируса.

Всего с момента начала эпидемии COVID-19 в регионе от коронавируса вылечились 99 человек. Все они на данный момент выписаны из больниц.

За минувшие сутки медицинские учреждения региона покинули 11 человек, в том числе четыре ребенка. Самому младшему из них всего два месяца, сообщает со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией портал Deita.ru.

Под наблюдением врачей в крае остаются 444 пациента с COVID-19.

Ранее сообщалось, что на утро понедельника в Приморском крае в общей сложности выявлено 547 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 53 человека.