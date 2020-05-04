В Приморье выявили еще 53 человека с коронавирусом

Владивосток, 4 мая. На утро понедельника в Приморском крае в общей сложности выявлено 547 случаев заражения COVID-19.

За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 53 человека. Большинство пациентов – женщины, семейно-бытовой контакт остается основным путем заражения, сообщает со ссылкой на операционный штаб региона по борьбе с коронавирусом портал Deita.ru.

Основными очагами заболеваемости остаются крупные города: Владивосток, Находка и Артем.

В конце апреля стало известно, что Центр амбулаторно-онкологической помощи во Владивостоке возобновил работу после практически полного закрытия из-за выявления у одного из врачей коронавирусной инфекции.