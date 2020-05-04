Дождливая погода установится на всей территории Приморья в понедельник

Владивосток, 4 мая. В понедельник на всей территории Приморского края ожидаются дожди, в отдельных районах региона пройдут ливни.

По словам руководителя Примгидромета Бориса Кубая, дожди необходимы приморскому краю, так как в нескольких районах с 1 по 3 мая был объявлен четвертый класс пожароопасности. Ливни помогут существенно снизить вероятность крупных возгораний, сообщает портал Deita.ru.

Ранее управление МЧС по Приморскому краю предупредило о резком росте пожарной опасности в первых числах мая. Предпоследний, четвертый класс пожарной опасности, объявлен в Лазовском, Партизанском, Пограничном, Хорольском, Анучинском, Чугуевском и Яковлевском районах Приморья.