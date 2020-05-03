Пьяный водитель на внедорожнике въехал в толпу людей в Приморье

Владивосток, 3 мая. Пьяный водитель внедорожника въехал в толпу людей в Приморском крае. Очевидцы запечатлели на видео момент аварии и опубликовали в Сети.

По имеющейся информации, дорожно-транспортное происшествия случилось в городе Артем на улице Ульяновской. На опубликованных в Интернете кадрах видно, что иномарка вылетела в овраг. Очевидцы рассказали, что молодой человек вместе с компанией своих знакомых отдыхал в гараже, где они жарили мясо и распивали алкогольные напитки. После этого компания решила покататься на автомобиле. В какой-то момент водитель транспортного средства набрал скорость и направился в сторону толпы, передает Deita.ru.

По словам очевидцев, пострадали женщина и маленький ребенок. В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.