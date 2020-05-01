Синоптики предупредили жителей Приморья о майских капризах погоды

Владивосток, 1 мая. Метеорологи предупредили жителей Приморского края о контрастных различиях погоды в разных районах региона.

Как пишет Deita.ru со ссылкой на Примпогоду, в южной части Приморья ожидаются кратковременные дожди. Максимальная дневная температура воздуха повысится, обозначив тенденцию на потепление, которая продержится всю неделю.

В континентальных районах края ожидается от 20 до 30 градусов выше ноля. В прибрежной местности из-за потока воздушных холодных масс такого тепла не будет — средняя температура днем составит не выше +15 градусов.

Во Владивостоке будет переменная облачность, без осадков, максимальная температура днем не превысит +12 градусов, ночью воздух остынет до семи градусов выше ноля. В субботу в столице Приморья незначительно потеплеет.