МЧС предупредило о высокой опасности пожаров в Приморье

Владивосток, 1 мая. Управление МЧС по Приморскому краю предупредило о резком росте пожарной опасности в первых числах мая.

Как пишет Deita.ru, угрозу возникновения пожаров ранее сдерживала дождливая погода, но в условиях потепления и сухости вероятность возгораний в лесах резко усиливается.

Предпоследний, четвертый класс пожарной опасности, объявлен в Лазовском, Партизанском, Пограничном, Хорольском, Анучинском, Чугуевском и Яковлевском районах Приморья.

Расчет пожароопасности проведен специалистами Примпогоды по данным наблюдения за температурой и влажностью воздуха с учетом данных о количестве выпавших осадков.

Отметим, в первых числах мая температура воздуха в Приморском крае может достигать +25 градусов, а в ряде западных районов приблизится к 30-градусной отметке. Дополнительным фактором угрозы возникновения пожаров станет сильный сухой ветер.

Ранее «Известия» сообщили, что российские военные спасли от огня поселок в Туве, где с 26 апреля около 100 военнослужащих по заданию Минобороны РФ помогают бороться с лесными пожарами.