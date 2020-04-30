ГИБДД проводит массовые проверки в Приморье

Владивосток, 30 апреля. Сотрудники ГИБДД сегодня проводят рейды для проверки соблюдения режима самоизоляции в столице Приморья.

Госавтоинспекторы будут проверять такси на предмет дезинфекции, а пешеходов - на соблюдение масочного режима и режима самоизоляции. Кроме того, в квартиры жителей Владивостока может постучаться участковый, чтобы проверить насколько строго они соблюдают карантин, сообщает со ссылкой на УМВД города портал Deita.ru.

Ранее во Владивостоке возобновил работу Центр амбулаторно-онкологической помощи. Учреждение было почти полностью закрыто из-за выявления у одного из врачей коронавирусной инфекции.