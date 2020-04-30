Темпы роста цен на жилье снизились в Приморье

Владивосток, 30 апреля. В Приморском крае снизились темпы роста цен на жилье, на отдельные виды недвижимости наблюдается снижение цен.

Особенно ощутимо изменилась ситуация на вторичном рынке. В сравнении с предыдущим кварталом квартиры в этом сегменте подорожали лишь на 0,2%. В то же время цены на новостройки поднялись на 5%.

«Типовые» квартиры среднего качества на первичном рынке подорожали на 10%. Цены на вторичное жилье в этом сегменте снизились на 0,6%. Элитное жилье в среднем подешевело на 2%, сообщает со ссылкой на Приморскстата портал Deita.ru.

Цены на типовые квартиры на первичном и вторичном рынке составляют 82,2 и 93,3 тыс. рублей за квадратный метр соответственно, на элитное жилье – более 179 тыс. рублей.