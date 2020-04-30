Дожди и жару обещают в четверг синоптики в разных районах Приморья

Владивосток, 30 апреля. В некоторых частях Приморского края ожидается до 27 градусов тепла, на юге региона возможны дожди.

В четверг погода утром на территории края начнет немного меняться. В континентальных районах региона будет жарко: от 20 до 27 градусов. Дожди возможны в южной части региона. На юго-востоке Приморья ожидаются особенно сильные осадки, температура воздуха тут в среднем снизится на пять градусов, сообщает портал Deita.ru.

Во Владивостоке будет облачно, местами ожидается туман. Днем возможен небольшой дождь.

Ранее стало известно, что во Владивостоке возобновил работу Центр амбулаторно-онкологической помощи, который был почти полностью закрыт из-за выявления у одного из врачей коронавирусной инфекции.