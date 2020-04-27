Закрытый из-за COVID-19 онкоцентр во Владивостоке возобновил работу

Владивосток, 27 апреля. Центр амбулаторно-онкологической помощи во Владивостоке возобновил работу после практически полного закрытия из-за выявления у одного из врачей коронавирусной инфекции.

Онкоцентр Первомайского района Владивостока 21 апреля сократил до минимума прием пациентов и проведение процедур химиотерапии после того как коронавирус нового типа был выявлен у врача и одного из пациентов медицинского учреждения. В последующие дни химиотерапия выполнялась там лишь тем больным, кому нельзя было ее отсрочить по жизненным показаниям.

«С понедельника, 27 апреля, возобновляет свою работу Центр амбулаторно-онкологической помощи в поликлинике №6 Владивостока, закрытый на карантин в связи с заносом туда инфекции. Сейчас в учреждении выполнены все необходимые эпидмероприятия. Все вопросы, касающиеся химиотерапии, решаются с лечащим врачом либо участковым терапевтом», — сообщает «Приморский краевой онкологический диспансер».

По данным Минздрава Приморского края, онкоцентр начинает работать по предварительной записи, попасть в помещение может лишь тот пациент, у которого есть договоренность с врачом.

Как пишет Deita.ru, на сегодняшний день в Приморье выявлено 278 случаев COVID-19, трое заболевших умерли от осложнений, 33 пациента выздоровели.

Первые сообщения о нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, поступили в декабре прошлого года из Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 2,97 миллиона случаев коронавирусной инфекции, от осложнений скончались 206 495 человек, более 864 тысяч пациентов выздоровели.