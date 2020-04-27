Видео с белухами из «китовой тюрьмы» появилось в Сети

Владивосток, 27 апреля. Жители Приморья сняли на видео несколько белух, свободно плавающих в море возле поселка Волчанец.

Как пишет Deita.ru, датчики на морских животных говорили о том, что они ранее были освобождены из так называемой «китовой тюрьмы» в бухте Средняя возле Находки.

Авторы любительского видео рассказали, что животные не испугались катера, свободно плавая вокруг судна и играя друг с другом.

Традиционно белухи обитают в северных морях, в том числе — в Охотском. В прошлом году СМИ широко освещали скандал с «китовой тюрьмой», где в непригодных для морских животных условиях содержали предназначенных на продажу белых китов и косаток. Благодаря вмешательству общественности этот факт получил огласку, после чего животных выпустили на свободу.