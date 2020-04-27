Приморцев обрадовали приближающимся потеплением

Владивосток, 27 апреля. Глава Примгидромета Борис Кубай сообщил, что со следующей недели в Приморский край придет солнечная и теплая погода.

Как пишет Deita.ru, в начале недели в Приморье возможны небольшие осадки, но уже с понедельника начнется заметное потепление, после чего температура воздуха начнет расти с каждым днем.

К середине недели практически на всей территории края установится ясная солнечная погода, осадков уже не ожидается.

«В Приморье начнет теплеть, и в конце апреля — начале мая будет по-летнему тепло. При этом по традиции побережье будет выделяться морской прохладой», — рассказал Кубай.

В понедельник воздух местами прогреется до +17, в последующие дни будет на несколько градусов выше. Но в ночные часы под влиянием повышенного давления воздух будет выхолаживаться в континентальных районах до отрицательных значений, в прибрежной зоне ожидаются плюсовые ночные температуры.