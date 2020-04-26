Медики за сутки выявили 24 случая заражения коронавирусом в Приморье

Владивосток, 26 апреля. Коронавирусом за сутки заразились еще 24 жителя Приморского края. Общее число инфицированных достигло 278. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что за прошедшие сутки один пациент скончался, а с начала пандемии число летальных исходов возросло до трех. Подчеркивается, что 33 человека успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

«Среди подтвержденных заболевших коронавирусной инфекцией – люди разного пола и возраста. В большинстве случаев болезнь у новых пациентов инфекционных госпиталей протекает в легкой или средней формах», — говорится в сообщении.

При этом есть пациенты, которые находятся под наблюдением врачей в тяжелом состоянии, передает Deita.ru.

Напомним, что всего за минувшие сутки в России официально зарегистрирован 6361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Кроме того, за прошедшие сутки заболевание унесло жизни 66 пациентов, успешно побороли опасный вирус и были выписаны из больниц 517 человек.

С начала пандемии в РФ официально подтвердились 80949 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 747, выздоровели 6767 пациентов.