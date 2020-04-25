Зараженный коронавирусом мужчина пытался сбежать от врачей на Сахалин

Владивосток, 25 апреля. Зараженный коронавирусной инфекцией мужчина пытался пересечь на поезде весь Дальний Восток. Сбежавшего из карантина пациента задержали в Могочинском районе Забайкальского края.

По имеющейся информации, инфицированный мужчина прибыл в Забайкальский край из Иркутской области, куда в свою очередь прилетел на самолете. В Иркутске он был помещен под наблюдение врачей, которые взяли у него анализы для проверки на коронавирусную инфекцию. Путешественник не согласился с принятыми в его отношении мерами и решил отправиться в поездку по железной дороге до Сахалина. В итоге исследования все-таки подтвердили у него наличие опасного заболевания, передает Deita.ru.

В данный момент мужчина принудительно помещен в медицинское учреждение для лечения. Медики устанавливают круг лиц, с которыми он мог контактировать в последнее время.

Отмечается, что самовольная выходка может обернуться для нарушителя карантина лишением свободы на срок до двух лет согласно статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Напомним, что с начала эпидемии в РФ опасной коронавирусной инфекцией заразились 74588 человек, 681 пациент умер, 6250 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.