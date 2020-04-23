Мэрия Владивостока наняла горожан, оставшихся без заработка из-за пандемии

Владивосток, 23 апреля. Мэрия Владивостока заключила трудовые договоры с горожанами, ушедшими в вынужденный отпуск без содержания.

Как сообщают в правительстве Приморского края, оставшиеся без заработка граждане временно трудоустроены в одно из муниципальных предприятий, занимающихся благоустройством Владивостока.

«В Приморье заключено первое соглашение с работодателем, которое предполагает временное трудоустройство высвобожденных из-за коронавируса сотрудников на общественные работы. 11 сотрудников сети кинотеатров трудоустроены в МБУ «Содержание городских территорий», теперь они занимаются озеленительными работами. Работать будут пять дней в неделю», — рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Ранее сотрудники кинотеатров были отправлены работодателем в отпуск без содержания, но директор сети обратился к властям с просьбой помочь найти временную работу для его подчиненных. Те из них, кто дал согласие, уже начали приводить в порядок Владивосток после зимы.

Deita.ru пишет, что кинотеатрам в Приморье предоставили налоговые льготы. Соответствующий закон стал третьим из принятых в регионе для поддержки бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции.

Первые сообщения о вспышке коронавируса нового типа пришли из Китая в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, сегодня во всем мире зафиксировано 2,624 миллиона случаев заражения новым коронавирусом, от осложнений умерли 183 120 человек, более 709 тысяч пациентов выздоровели.