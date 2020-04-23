Власти Приморья высказались об очередях на границе с КНР

Владивосток, 23 апреля. Власти Приморского края сообщили, что знают о проблемах с пересечением границы и порекомендовали перевозчикам повременить с отправкой грузов.

По данным правительства Приморья, пробки на границах образовались из-за введения Китаем ограничительных мер — власти КНР приняли решение принимать меньше грузовиков из-за угрозы распространения коронавируса. Как пишет Deita.ru, ограничения были введены 10 апреля, после чего на пропускных пунктах образовались внушительные очереди.

По словам водителей, которые ожидают пересечения границы, у них заканчивается еда и топливо, приходится ночевать в кабинах, а ежедневно через погранпереход проезжают лишь несколько десятков фур.

Власти Приморья для решения вопроса начали консультации со своими коллегами из китайской провинции Хэйлунцзян. Вице-губернатор края Константин Шестаков сообщил, что достигнуты первые договоренности — продлено время работы пропускных пунктов, увеличено количество транспорта, который может пересекать границу ежедневно.

По словам Шестакова, транспортным компаниям региона рекомендовано учитывать ситуацию и повременить с отправкой второстепенных грузов до нормализации ситуации.