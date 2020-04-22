Клиническая больница №2 во Владивостоке стала крупным очагом коронавируса

Владивосток, 22 апреля. В Приморье растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки официально подтверждены 74 случая заболевания. При этом 42 из них были зарегистрированы в клинической больнице №2, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Согласно данным, представленным губернатором Олегом Кожемяко, на лечении находятся 163 человека, из них восемь тяжелых пациентов, один – на аппарате ИВЛ. На карантине – 159 человек, в обсерваторах – 250 человек. При этом самый крупный групповой очаг инфицирования отмечен во Владивостокской больнице №2. Здесь COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек – это сотрудники медучреждения.

«Ситуация непростая: мы видим, инфекция распространяется. Меры, которые мы принимаем, требуется усилить, особенно это касается медучреждений. Здесь необходимо обсудить, на какой срок будут продлены карантины, в случае возникновения вспышек заболевания», — заявил глава региона.

Кожемяко также отметил, что среди заболевших – два ребенка 5 и 11 лет. Заболевшие дети находились в тесном контакте с родственником, который явился носителем инфекции. На сегодняшний день вся семья помещена в инфекционный госпиталь. Кроме того, среди заразившихся числится первая беременная женщина. Состояние пациентки стабильно удовлетворительное.