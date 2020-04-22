Казино Tigre de Cristal останавливает работу из-за коронавируса в Приморье

Владивосток, 22 апреля. Приморское казино Tigre de Cristal временно приостановит работу из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил зампред правительства Приморья Константин Шестаков.

Шестаков в ходе двусторонней встрече с исполнительным директором «Джи1 Интертейнмент» Стилианосом Тсифетакисом выразил обеспокоенность в связи с работой казино в возникших из-за эпидемиологической ситуации условиях.

Тсифетакис отметил, что согласно постановлению властей казино приостанавливало деятельность до 14 апреля, но позже снова открылось на законных основаниях. Он пожаловался на сложности работы в сложившихся условиях и отметил, что руководство и персонал казино строго выполняли предписания по дезинфекции помещений и поверхностей, выдавали маски посетителям, посетители приходили в ограниченном составе, в заведении соблюдалась социальная дистанция, сообщает портал Deita.ru.