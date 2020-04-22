Дождливая и холодная погода продержится до выходных в Приморье

Владивосток, 22 апреля. В среду в Приморье сохранится пасмурная погода, ожидается небольшое похолодание и усиление осадков.

В среднем в регионе похолодает на пару градусов, ожидается усиление ветра. Вероятность осадков синоптики оценивают в 100%, возможны дождь и мокрый снег. Гололедные явления и град ожидаются на севере Приморского края, сообщает портал Deita.ru.

На всей территории региона сегодня будет ветрено и облачно. Пасмурная погода продержится в Приморье до конца недели, но ближе к выходным ситуация улучшится.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что два отделения больницы во Владивостоке закрыли на карантин из-за заражения нескольких медицинских работников и пациентов коронавирусом нового типа.