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Еще четыре человек вылечились от коронавируса в Приморье

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Еще четыре человек вылечились от коронавируса в Приморье

Владивосток, 22 апреля. В Приморском крае полностью вылечились от коронавируса еще четыре человека, все выписавшиеся — женщины.

«На сегодняшний день общее число выздоровевших в Приморье составляет 11 человек», — цитирует специалистов региональных органов здравоохранения портал Deita.ru.

Две из покинувших стены инфекционного госпиталя жительниц региона заразились за рубежом, две - у себя в семье.

В настоящее время в Приморье выявлено более ста случаев заболевания COVID-19. Четыре тысячи человек находятся под наблюдением, около 300 из них остаются на карантине в обсерваторах.

Еще четыре человек вылечились от коронавируса в Приморье

 

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Источник: Deita.ru
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