Школьникам Владивостока выдадут наборы продуктов

Владивосток, 15 апреля. Мэрия Владивостока сообщила, что выдача продуктовых наборов школьникам, имеющим право на бесплатные обеды, начнется с 16 апреля.

Как пишет Deita.ru, продуктовые наборы положены ученикам с первого по четвертый класс, детям из многодетных семей вне зависимости от возраста, а также школьникам из семей с доходом ниже прожиточного минимума на члена семьи. Кроме того, наборы продуктов выдадут детями-сиротам и оставшимся без попечения родителей, школьникам с особенностями здоровья и находящимся в социально опасном положении.

Графики выдачи можно найти на сайтах образовательных учреждений, их также разместят на досках объявлений в школах и разошлют в родительские чаты.

Выдача продуктовых наборов будет производиться с 16 по 18 апреля за период с 13 по 30 число месяца.