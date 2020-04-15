Синоптики предупредили о похолодании в Приморье

Владивосток, 15 апреля. Синоптики предупредили о небольшом похолодании в Приморье, на севере региона возможны заморозки.

Как пишет Deita.ru, понижение температуры воздуха в Приморский край принесет антициклон. В целом по региону морозов не ожидается, лишь в северных районах возможен небольшой «минус».

Погода во Владивостоке в среду будет прохладной и ветреной. Днем в столице Приморья термометры покажут до +12 градусов. Утром возможны небольшие осадки, которые прекратятся к обеду.

Солнечная и прохладная погода сохранится в краевом центре до конца текущей недели. По предварительным прогнозам, с 20 апреля в Приморский край придут сильные дожди.