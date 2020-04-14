Автокран на полном ходу снес легковушку в Приморье и зажал ее в деревьях

Владивосток, 14 апреля. Автомобиль со строительным краном выехал на встречную полосу и на полном ходу снес легковую машину во Владивостоке, сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу.

По информации ведомства, транспортное происшествие с участием KATO и Honda Fit случилось в районе дома №106 на улице Борисенко. Строительный кран врезался в иномарку и протащил ее несколько метров, после чего прижал к деревьям.

В Сети появилось видео автомобильного происшествия на одной из улиц Владивостока. По кадрам видно, что автокран выехал на встречную полосу и «ухватил» легковушку, которая потом оказалась в деревьях.

По информации портала Vl.ru, у автокрана отказали тормоза. В МВД сообщили, что на месте происшествия работают эксперты, выясняются обстоятельства и причины ДТП.

За рулем легковушки находилась 47-летняя женщина, она признана пострадавшей. Как сообщили в ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, у пострадавшей диагностированы сотрясение мозга и ушибы.

Автомобиль Honda Fit также сильно поврежден: передняя и пассажирская двери смяты, деформирована крыша и лобовая часть.