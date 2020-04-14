Аэропорт «Владивосток» прошел масштабную дезинфекцию

Владивосток, 14 апреля. Весь комплекс Международного аэропорта «Владивосток», включая офисные помещения, прошел процедуру дезинфекции в рамках борьбы с коронавирусом.

Масштабная санитарная обработка проводилась вечером и ночью. В это время на территории комплекса пассажиры и сотрудники не находились.

«Была обработана мебель, все помещения, санитарно-техническое оборудование. Помимо дезинфекции, сотрудники провели генеральную уборку всех означенных помещений», — заявил представитель аэропорта.

Дезинфекция всех поверхностей проводится в аэропорту регулярно, сотрудники раз в два часа протирают перила, багаж, банкоматы, паркинг-карты и другие предметы, пишет со ссылкой на пресс-службу аэропорта портал Deita.ru.

Ранее в правительстве Приморского края сообщили, что обязательную дезинфекцию такси и общественного транспорта проводят с учетом санитарных норм в 23 пунктах столицы Приморья.