Тигр выбежал на дорогу и попал в объектив видеокамеры в Приморье

Владивосток, 14 апреля. Случайному водителю удалось запечатлеть амурского тигра на дороге.

На записи видно, что, увидев автомобиль, тигр поспешил ретироваться в лес, но встретил на своем пути отбойники. Вскоре хищник сумел оббежать препятствие и удалиться в лес.

Напоследок тигр немного постоял на опушке в гордой позе, переглянувшись с человеком глаза в глаза.

Предположительно встреча с хищником состоялась на юге Дальнего Востока, вероятно, в Приморье, сообщает портал Deita.ru.

В конце прошлого года полицейские задержали двух браконьеров, после того, как в Спасском районе Приморского края был обнаружен труп молодого амурского тигра.