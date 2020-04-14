Во вторник в Приморье будет тепло и облачно

Владивосток, 14 апреля. В середине недели в Приморский край придет небольшой циклон и в регионе установится теплая погода.

Во вторник в Приморье ожидается облачная, но теплая погода. Днем будет несколько прохладнее, чем в понедельник, но ночью температура повысится, перейдя порог отрицательных значений окончательно.

Осадков не ожидается, весь день будет немного облачная, но комфортная погода, уточняет портал Deita.ru.

Ранее стало известно, что полиция начала проводить рейды по выявлению нарушителей карантина во время эпидемии коронавируса в Приморском крае. Нарушителей штрафуют на 3 000 — 5 000 рублей, для должностных лиц штрафы составляют 10 000 — 15 000 рублей, для юридических лиц — 30 000 — 50 000 рублей.