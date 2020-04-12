Почти 60 междугородних автобусных рейсов отменили в Приморье

Владивосток, 12 апреля. Междугородние рейсы отменяют во Владивостоке в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.

Почти 60 автобусных рейсов отменили во Владивостоке из-за снижения востребованности направлений. Отменены рейсы в Хабаровск, Находку, Артем, Спасск, Славянку, Арсеньев, Уссурийск и другие населенные пункты, пишет издание Deita.ru.

В начале апреля в Приморском крае ужесточили режим самоизоляции. Жителей региона призвали оставаться дома и выходить на улицу только в крайней необходимости.

Для работников непрерывных производств организовали пропускную систему. Остальных граждан, которые выходят на улицу без уважительной причины, будут штрафовать.