Полиция в Приморье начала рейды по выявлению нарушителей карантина

Владивосток, 12 апреля. Правоохранители проводят рейды в Приморском крае по выявлению нарушителей карантина во время эпидемии коронавируса.

В Приморье зафиксировано 24 случая заражения коронавирусом. Во Владивостоке, Находке, Уссурийске продолжаются рейды.

Нарушителей штрафуют на 3 000 — 5 000 рублей, для должностных лиц штрафы составляют 10 000 — 15 000 рублей, для юридических лиц — 30 000 — 50 000 рублей.

Власти Приморского края рекомендуют не выходить на улицу и оставаться дома. Выходить из дома можно только в крайнем случае, при этом необходимо соблюдать дистанцию и носить средства защиты, пишет Deita.ru.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выздоровели два человека, двое скончались.

Ранее сообщалось, что в Курской области зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом.