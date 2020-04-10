Школьник создал упрощающую режим карантина компьютерную программу

Владивосток, 10 апреля. Изобретение российского школьника помогло упростить работу врачей во Владивостоке. Благодаря новой компьютерной программе, наблюдать за пациентами в изоляции стало гораздо проще. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Новая разработка уже применяется в одном из медицинских учреждений города. Ее создателем стал ученик 10-го класса гуманитарно-экономического колледжа Дальневосточного федерального университета. Врачи с помощью его программы могут одновременно наблюдать за 170 пациентами, находящимися на карантине. Больные сами вводят показания о себе, после чего информация попадает к специалистам. Это избавило врачей от необходимости обзванивать людей вручную, передает «Царьград».

По словам школьника, он решил создать подобную программу для того, чтобы его маме, работающей врачом, было проще упорядочить свою работу.

«Мама поделилась информацией о том, сколько людей, вернувшихся из-за заграницы, нужно ежедневно обзванивать и опрашивать специалистам», — рассказал мальчик.

Парень решил, что компьютерная программа существенно облегчит работу его мамы и ее коллег в условиях пандемии коронавируса.