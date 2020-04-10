Автобусы и такси дезинфицируют в 23 пунктах санобработки во Владивостоке

Владивосток, 10 апреля. Обязательную дезинфекцию такси и общественного транспорта проводят с учетом санитарных норм в 23 пунктах столицы Приморья.

Автомобильный транспорт, в котором перевозят пассажиров, необходимо обрабатывать раз в сутки. Для контроля за процессом дезинфекции сотрудники ГИБДД и работники пунктов санобработки используют специальное приложение, сообщил со ссылкой на краевое правительство портал Deita.ru.

С помощью приложения можно узнать, санитарная обработка какого транспорта не проводилась в последние 24 часа. За нарушение автовладельцам грозят штрафы в размере в 10-15 тысяч рублей для физических и 30-50 – для юридических лиц.