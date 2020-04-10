Пасмурная и ветреная погода установится в пятницу во Владивостоке

Владивосток, 10 апреля. Сегодня в столице Приморья будет пасмурно, но осадков не ожидается, предупреждают синоптики.

В пятницу, 10 апреля, во Владивостоке будет пасмурно, но осадков не предвидится. Воздух днем прогреется до 10-12 градусов, ожидается сильный ветер с порывами до 14 м/с.

В ночь на субботу будет до трех градусов тепла, синоптики обещают отсутствие осадков и умеренный ветер, сообщает портал Deita.ru.

Со вторника для предотвращения распространения коронавируса во Владивостоке начал действовать особый пропускной режим. Для передвижения по городу нужно иметь в телефоне СМС, подтверждающее такое право. Проезд разрешен лишь для тех горожан, кто продолжает трудиться в нерабочий период — это врачи, фармацевты, спасатели, работники предприятий в сфере ЖКХ и так далее.