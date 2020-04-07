Пропускной режим начал действовать во Владивостоке

Владивосток, 7 апреля. Особый пропускной режим начал действовать со вторника во Владивостоке для предотвращения распространения коронавируса.

Как пишет ТАСС, система электронных пропусков введена в столице Приморья с 7 апреля. Для передвижения по городу нужно иметь в телефоне СМС, подтверждающее такое право. Проезд разрешен лишь для тех горожан, кто продолжает трудиться в нерабочий период — это врачи, фармацевты, спасатели, работники предприятий в сфере ЖКХ и так далее.

По оценке «Яндекса», индекс самоизоляции во Владивостоке утром во вторник составляет 3,3 балла. На Дальнем Востоке ниже этот показатель только в Южно-Сахалинске. Очевидцы сообщают, что на центральных улицах города сохраняется автомобильный трафик, но дороги заметно разряжены по сравнению с обычными буднями. Пешеходов также намного меньше.

Если во время режима самоизоляции гражданина остановят на улице правоохранители, нужно будет предъявить паспорт, СМС-пропуск и справку с места работы, пишет Deita.ru.

В правительстве Приморского края рассказали, что в первые дни работы системы электронных пропусков за нарушение режима самоизоляции наказывать не будут.

«Полицейские будут стараться входить в ситуацию. Мы такую разъяснительную работу с сотрудниками правоохранительных органов проводим. Просим жестких мер в отношении граждан не предпринимать», — сообщила пресс-служба краевой администрации.

В Приморье подтверждено восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией, два человека умерли, двое выздоровели. Под медицинским наблюдением остается 41 житель края.