Китай закрыл границу с Приморьем из-за COVID-19

Владивосток, 7 апреля. Китай временно остановил работу погранперехода Пограничный — Суйфэньхэ.

Как сообщает Deita.ru со ссылкой на правительство Приморского края, со вторника все граждане КНР, которые прибывают в Приморье из Москвы для дальнейшей отправки на родину, будут проходить двухнедельный карантин на территории региона. Для них созданы специальные обсерваторы в Артеме и Уссурийске.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал запретить транзит граждан Китая через Приморье и обратился к правительству с просьбой организовать прямые рейсы Москва — Пекин, чтобы избежать возможного заражения россиян.

Через край ежедневно следовали десятки иностранцев с подозрением на коронавирус, диагноз многих их них подтверждался после прибытия в КНР.