Холод и сырость принесет в Приморье циклон

Владивосток, 7 апреля. Метеорологи предупредили жителей Приморского края о наступлении холодной и сырой погоды.

Как пишет Deita.ru, вторник принесет жителям Приморья ухудшение погоды. Резких температурных скачков не ожидается, но на улице станет промозгло и сыро. Обложных дождей в этот день можно не опасаться, но небо будет затянуто тучами, возможны кратковременные осадки.

Ночью сохранится плюсовая температура, столбики термометров едва ли опустятся ниже +1, днем воздух прогреется до +10.

В среду может пройти снег с дождем, этот день имеет все шансы стать самым холодным за всю неделю. Начиная с пятницы возможны ночные заморозки, на дорогах по утрам — гололедица, и лишь днем в воскресенье термометры покажут до 13 градусов тепла.