В Приморье закрыли рынок из-за гражданина КНР с симптомами ОРВИ

Владивосток, 6 апреля. Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю закрыли в Уссурийске рынок с общежитием, в котором жили граждане Китая.

Причиной закрытия организации стало проживание в общежитии гражданина КНР с симптомами ОРВИ. Мужчина прибыл из Москвы во Владивосток самолетом. Санитарно-эпидемиологический контроль в аэропорту выявил у него симптомы простуды.

В результате гражданина Китая в карете скорой помощи доставили в больницу. Но оставаться под присмотром врачей мужчина не захотел и отправился к супруге, которая жила в общежитии на рынке в Уссурийске, сообщает портал Deita.ru.

Гражданин КНР прожил в здании три дня, после чего покинул Россию. Позже специалисты Роспотребнадзора отправили домой еще 21 гражданина Китая, опечатали общежитие и провели дезинфекцию. У работавших на рынке россиян (четырех уборщиц, девяти охранников и вахтера) взяли анализы. Их отправили во Владивосток для установления наличия признаков коронавируса. Сами россияне помещены под карантин.

Ранее «Газета.ру» найдены и изолированы все 12 сбежавших из аэропорта Владивостока пассажиры рейса из Таиланда.